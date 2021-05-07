 На Олімпійських іграх вперше в історії виступить спортсменка-трансгендер. ФОТО | Важка атлетика | Champion.com.ua
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На Олімпійських іграх вперше в історії виступить спортсменка-трансгендер

Сьогодні 09:20 391 0
На Олімпійських іграх вперше в історії виступить спортсменка-трансгендер

Джерело - Чемпiон.

Новозеландська штангістка Лорел Хаббард стане першим в історії трансгендером-учасником Олімпійських ігор.

Як повідомляє видання The Guardian, попри те, що склад національних команд буде оголошений не раніше 5 червня, згідно з новими правилами кваліфікації, вона автоматично потрапить на Олімпіаду, якщо буде здорова. Ці зміни набули чинності в результаті скасування великої кількості змагань через пандемію коронавірусу.

Отже, віцечемпіонка світу 2017 року майже зі стовідсотковою ймовірністю потрапить на ОІ. Хаббард стане найстаршою штангісткою на Іграх, але матиме гарні шанси на завоювання медалі. За результатами, показаними під час кваліфікації, вона посіла 4-те місце серед 14 спортсменок у категорії понад 87 кг.

Відзначається, що до 35 років Лорел була чоловіком на ім'я Гевін Хаббард і не виступала на змаганнях із важкої атлетики.

Згідно з правилами Міжнародного олімпійського комітету (МОК), введеними у 2015 році, транс-жінки можуть змагатися з жінками без операції зі зміни статі, якщо рівень тестостерону в їхній крові не перевищує допустиму норму як мінімум протягом року.

 

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