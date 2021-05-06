Збірна України дізналася суперників на Євро-2022

Стали відомі суперники збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з гандболу дізналася суперників на груповому етапі чемпіонату Європи-2022.

Україна потрапила в четверту корзину при жеребкуванні. Після процедури жеребкування команда Миколи Степанця потрапила в групу С, де її суперниками стануть збірні Хорватії, Сербії та Франції.

Збірна України кваліфікувалася на Євро з третього місця своєї відбіркової групи.

Чемпіонат Європи пройде з 13 по 20 січня 2022 року в Словаччині та Угорщині.

Раніше, тренера збірної України відправили у відставку.