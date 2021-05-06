Збірна України дізналася суперників на Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з гандболу дізналася суперників на груповому етапі чемпіонату Європи-2022.
Україна потрапила в четверту корзину при жеребкуванні. Після процедури жеребкування команда Миколи Степанця потрапила в групу С, де її суперниками стануть збірні Хорватії, Сербії та Франції.
Збірна України кваліфікувалася на Євро з третього місця своєї відбіркової групи.
Чемпіонат Європи пройде з 13 по 20 січня 2022 року в Словаччині та Угорщині.
Раніше, тренера збірної України відправили у відставку.