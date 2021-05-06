Радівілов: Увага до футболу неадекватно велика

Люди надзвичайно мало знають про спортивну гімнастику.

Так вважає титулований український гімнаст Ігор Радівілов.

"У людей немає ні найменшого уявлення, що таке спортивна гімнастика. Це ображає, чесно скажу. Ми виступаємо, і тільки якщо підіймається прапор країни, люди дізнаються, що є такий гімнаст.

Хіба у нас показують по телебаченню боротьбу, плавання, веслування? Транслюють тільки футбол. Я нічого не маю проти футболістів, вони теж молодці, але увага до них неадекватно велика, а до решти видів спорту – нульова",- сказав Радівілов.