Лідерка збірної України: У мене заплата 5 тисяч гривень. І це все!

Джерело - Чемпiон.

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко за бронзову медаль на чемпіонаті світу 2019 року в Баку отримала 30 тисяч гривень.

Про це розповіла сама спортсменка.

А зараз її зарплата в Україні становить 5 тисяч гривень на місяць.

"Це вся зарплата. За минулий рік не було стартів. Був тільки не дуже вдалий для мене чемпіонат Європи у нас в Києві. У мене не було медалі і так знизили зарплату. Плюс з цими всіма "ковідами" і карантинами урізують бюджети, і зараз в спорті не солодко", - сказала Нікольченко.