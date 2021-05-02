 Горуна виграв бронзу на етапі Karate1 Premier League і підтвердив олімпійську ліцензію | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Горуна виграв бронзу на етапі Karate1 Premier League і підтвердив олімпійську ліцензію

Сьогодні 19:55 282 0
Горуна виграв бронзу на етапі Karate1 Premier League і підтвердив олімпійську ліцензію

Джерело - СКУ.

Український каратист Станіслав Горуна у вазі до 75 кг завоював бронзову медаль на етапі Karate1 Premier League в Лісабоні.

По ходу турніру Горуна переміг турка Мурата Оза (2:1), чилійця Хоакіна Гонсалеса (3:0), японця Кена Нішимура (7:1). У півфіналі українець поступився іранцю Бахману Асгарі (0:2), а в сутичці за бронзу львів’янин виграв у одного з топових каратистів у своїй вазі — угорця Габора Харшпатакі (3: 2).

Отже Станіслав Горуна підтвердив ліцензію на Олімпіаду-2020 і приєднався до Анжеліки Терлюги, у якої вона уже є.

"Ще рік тому ми були впевнені, що наші спортсмени не віддадуть свої ліцензії. Але зміни в рейтинговій системі через пандемію все ж залишали питання відкритим. Тепер остаточно — Станіслав Гоуна і Анжеліка Терлюга гарантували дострокову кваліфікацію на Олімпіаду в Токіо-2020 за кількістю набраних рейтингових балів ", — сказано в заяві Федерації карате України.

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