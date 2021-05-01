Середа та Сербін вибороли олімпійську ліцензію у синхронних стрибках

Український дует потрапив на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Олег Сербін здобули олімпійську ліцензію в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на кваліфікаційному турнірі у Токіо.

У фіналі Середа та Сербін набрали 393.54 бали та стали четвертими. Перед останнім стрибком українці перебували на восьмому місці, але завдяки хорошому вирішальному стрибку (третє загальне місце) піднялися на необхідну четверту позицію.

Етап Кубка світу зі стрибків у воду

Токіо, Японія

Чоловіки. Синхронні стрибки 10 м

Фінал, 01 травня

1. Велика Британія - 453.60

2. Мексика - 405.69

3. Канада - 393.81

4. Україна - 393.54

5. Республіка Корея - 383.43