 Середа та Сербін вибороли олімпійську ліцензію у синхронних стрибках | Плавання | Champion.com.ua
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Середа та Сербін вибороли олімпійську ліцензію у синхронних стрибках

Сьогодні 15:25 109 0
Український дует потрапив на Олімпіаду
Середа та Сербін вибороли олімпійську ліцензію у синхронних стрибках
#Середа, #Сербін, #Токіо

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Олег Сербін здобули олімпійську ліцензію в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на кваліфікаційному турнірі у Токіо.

У фіналі Середа та Сербін набрали 393.54 бали та стали четвертими. Перед останнім стрибком українці перебували на восьмому місці, але завдяки хорошому вирішальному стрибку (третє загальне місце) піднялися на необхідну четверту позицію.

Етап Кубка світу зі стрибків у воду
Токіо, Японія
Чоловіки. Синхронні стрибки 10 м
Фінал, 01 травня
1. Велика Британія - 453.60
2. Мексика - 405.69
3. Канада - 393.81
4. Україна - 393.54
5. Республіка Корея - 383.43
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