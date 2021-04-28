Збірна України програла Чехії у відборі на чемпіонат Європи

Українці зазнали другої поразки

Джерело - Чемпіон.

Відбувся поєдинок відбіркового турніру гандбольного чемпіонату Європи, в якому збірна України приймала національну команду Чехії.

Матч відбувся у Запоріжжі в Палаці спорту Юність. Перший тайм українці програли з різницею у чотири м'ячі. Після перерви українці намагалися відігратися, але не вдалося. Рахунок матчу 28:26 на користь збірної Чехії.

Відбірковий турнір чемпіонату Європи-2022 з гандболу

Група 3

28 квітня

Україна - Чехія 26:28 (12:16)

Нагадаємо, збірна України двічі переграла Фарерські острови.