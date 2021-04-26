 EBC Dnipro переміг Azov Wolves і став першим чемпіоном України | Кіберспорт | Champion.com.ua
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EBC Dnipro переміг Azov Wolves і став першим чемпіоном України

Сьогодні 19:11 133 0
Найкращим гравцем фінального матчу став FabolousFabalo, який набрав 35 очок та зробив 12 асистів
EBC Dnipro переміг Azov Wolves і став першим чемпіоном України
#EBC Dnipro, #Azov Wolves, #Ukrainian E-Basketball League

Джерело - Чемпіон.

EBC Dnipro переграв Azov Wolves у рамках фіналу чемпіонату України з кібербаскетболу.

Господарі здобули перемогу з рахунком 73:70 у овертаймах.

Найкращим гравцем фінального матчу став FabolousFabalo, який набрав 35 очок та зробив 12 асистів

Ця перемога стала для дніпрян третьою в серії. EBC Dnipro став першими в історії чемпіонами Ukrainian E-Basketball League.

Ukrainian E-Basketball League
Плей-оф, Фінал

EBC Dnipro - Azov Wolves 73:70 ОТ (10:19, 17:16, 11:11, 14:12, 21:12)
Рахунок у серії 3:1

Раніше Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України.

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