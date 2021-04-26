EBC Dnipro переміг Azov Wolves і став першим чемпіоном України

Джерело - Чемпіон.
EBC Dnipro переграв Azov Wolves у рамках фіналу чемпіонату України з кібербаскетболу.
Господарі здобули перемогу з рахунком 73:70 у овертаймах.
Найкращим гравцем фінального матчу став FabolousFabalo, який набрав 35 очок та зробив 12 асистів
Ця перемога стала для дніпрян третьою в серії. EBC Dnipro став першими в історії чемпіонами Ukrainian E-Basketball League.
Ukrainian E-Basketball League
Плей-оф, Фінал
EBC Dnipro - Azov Wolves 73:70 ОТ (10:19, 17:16, 11:11, 14:12, 21:12)
Рахунок у серії 3:1
Раніше Ternopil Gaming переміг Lviv Boars та здобув бронзові нагороди чемпіонату України.