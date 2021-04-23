Юний український гімнаст виступить у трьох фіналах дорослого чемпіонату Європи

Українські чоловіки вийшли в п'ять фіналів чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

У Базелі пройшла кваліфікація у чоловіків на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Успішно у кваліфікації виступив 17-річний Ілля Ковтун, для якого це перший дорослий чемпіонаті Європи.

Він з 11-м результатом пробився до фіналу в багатоборстві, а також вийшов у фінали на коні (8-е місце) і на брусах (8 місце). Також до фіналу багатоборства, але з 21-м результатом, вийшов ще один дебютант дорослої команди Володимир Костюк.

Ігор Радівілов вийшов у фінали на кільцях (5-е місце в кваліфікації) і в опорному стрибку (8-е місце).

У жінок до фіналу багатоборства кваліфікувалася Анастасія Бачинська, а в фінал в опорному стрибку пройшла Анастасія Мотак.