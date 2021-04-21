Гандболістки Швеції через пандемію зіграють з Україною другим складом

Джерело - ukrinform.ua.
Жіноча збірна Швеції з гандболу зіграє матч-відповідь плей-оф відбору чемпіонату світу-2021 з Україною другим складом.
Про це повідомляє Федерація гандболу Швеції.
Причина - спалах коронавірусу у скандинавській команді.
"Цей матч міг не відбутися. Міжнародна федерація гандболу дозволила проведення зустрічі лише в тому випадку, якщо збірна Швеції збере нову команду. Головний тренер скандинавських гандболісток Томас Акснер вибрав 14 нових виконавиць", - йдеться у повідомленні.
Поєдинок у відповідь відбору на світову першість пройде 21 квітня у шведському Лунді.
Нагадаємо, збірна Швеції розгромила Україну у відборі до чемпіонату світу.