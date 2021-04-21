 Чумак: В Москву я не їхав. Я їхав на чемпіонат Європи | Важка атлетика | Champion.com.ua
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Чумак: В Москву я не їхав. Я їхав на чемпіонат Європи

Сьогодні 08:59 697 0
Чумак: В Москву я не їхав. Я їхав на чемпіонат Європи

Джерело - Трибуна.

Чемпіонат Європи в Москві Дмитро Чумак ніяк не міг пропустити.

Про це розповів сам спортсмен.

"Чому поїхав на чемпіонат Європи в Москву? Тому що це кваліфікаційний турнір до Олімпійських Ігор. В Москву я не їхав. Я їхав на чемпіонат Європи. Якби там не проходила кваліфікація, то я би просто пропустив ці змагання, як пропускав раніше багато інших Євро. Повірте, якби була можливість не їхати, я б так і зробив.

Читав, що пишуть ніби я поїхав туди заробити гроші. Які гроші? Щоб ви розуміли, міністерство молоді та спорту абсолютно це ніяк не фінансує. Якби чемпіонат проходив в іншій країні, я б поїхав туди. На жаль, Європа була у Москві. Якщо відмовляєшся від цього турніру, то просто пролетиш з Олімпіадою. Але невже українцям не буде приємно, якщо наш прапор піднімуть в Токіо? Треба ж і про це думати.

Можливо, хтось не знає, що організацією чемпіонату Європи займається Європейська федерація важкої атлетики, яка знаходиться у Будапешті. Саме вони обирають місто-господаря турніру. Тобто, це не росіяни нас приймали і ми не їхали до них у гості. Це чемпіонат Європи, на якому були десятки країн.

Здається, минулого року мене запрошували на турнір в Росію, але я просто відмовився і все. Сказав, що мені це не цікаво. А якщо зараз не пройти відбір на Олімпійські Ігри, то будуть казати, що наші здалися. Все одно не всі зрозуміють і будуть писати про зраду", - сказав Чумак.

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