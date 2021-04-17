Білодід: Суперниця продовжувала виконувати прийом та ламати руку

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід пояснила інцидент з травмою у півфіналі чемпіонату Європи у Лісабоні.

Про це розповіла сама дзюдоїстка.

"На останніх секундах півфінальної сутички з росіянкою Долговою мені вдалося кинути її на іппон, після чого прозвучала команда "Мате", закінчився час сутички. Проте моя суперниця продовжувала виконувати больовий прийом, ламати мені руку. Тим самим я травмувала собі лікоть.

На щастя, все обійшлося незначною травмою, проте у підсумку ми прийняли рішення поберегти руку, і не виходити на фінальну сутичку. Зараз важливіше здоров’я, зберегти себе до майбутніх важливих стартів", - розповіла Білодід.