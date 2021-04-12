Фергюсон може перейти в бокс

Американський боєць UFC Тоні Фергюсон має бажання покинути ММА заради боксу.

Про це заявив сам боєць.

"У мене багато думок про бокс, тому що там є шанс заробити щось реальне. Те, що я заробляю в ММА, мені ледь вистачає.

Я через рік тільки домігся від UFC, щоб вони оплатили мені лікування і операцію за бій з Джастіном Гейджи. Ми з ним першими повернули спорт людям в самий пік пандемії. Я лежав після бою в лікарні - мої кістки були переламані, було багато крові, а поруч сиділа дружина і ревіла, не без його участі. І ми навіть не знали, оплатять нам операцію чи ні.

Мені довелося сплатити самому, а потім рік відсилав чеки в UFC, щоб вони оплатили мені страховку. А вони відсилали їх назад. Ось тільки недавно я отримав те, що витратив", - зазначив Фергюсон.