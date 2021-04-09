Марущак - чемпіонка Європи-2021 з важкої атлетики у Москві

24-річна українка тріумфувала на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Українка Аліна Марущак виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 81 кілограму.

Марущак стала найкращою у ривку (109 кг). У поштовху українка в останній спробі взяла 131 кілограм - цього мало вистачити для "золота". Однак судді після перегляду її спроби не зарахували цю вагу. Відтак, Марущак залишилася з успішною спробою на 127 кілограмів.

За сумою двоборства українка все одно з перевагою в п'ять кілограмів випередила найближчу суперницю та виграла "золото".

Чемпіонат Європи

Жінки, Вага до 81 кг

09 квітня

1. Аліна Марущак (Україна) - 236 кг (109 + 127)

2. Жоель Найо-Кечанке (Франція) - 231 кг (100 + 131)

3. Ліана Гуюрджан (Вірменія) - 227 кг (98 + 129)

Раніше, Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві.

Також, Конотоп завоювала золото Чемпіонату Європи з важкої атлетики.