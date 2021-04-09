 Зарплата Гамільтона скоротилася на 10 мільйонів доларів | Формула 1 | Champion.com.ua
Рома обіграла Аякс, Славія вирвала нічию в Арсенала у чвертьфіналі Ліги Європи
Вчора 23:56 1793
Тайсон став гравцем Інтернасьйонала
Вчора 23:33 1396
Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві
Вчора 21:58 5411 3
Збірна України знову розгромила Данію у кваліфікації на Євро-2022
Вчора 20:52 1501
Донбас знищив Дніпро та вийшов у фінал УХЛ
Вчора 20:12 951
Українські юніори вибороли бронзу чемпіонату світу
Вчора 19:30 1355
УЄФА скасувала матч збірної України у кваліфікації на Євро-2022
Вчора 18:46 5280
Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа
Вчора 17:31 5995
Україна здобула ліцензію на Олімпіаду в академічному веслуванні
Вчора 16:59 1239
В УЄФА назвали команду тижня Ліги чемпіонів
Вчора 16:45 1482
Блоги
ПСЖ відкриває рахунок у матчі проти Баварії уже на 3-й хвилині
ПСЖ відкриває рахунок у матчі проти Баварії уже на 3-й хвилині Valeriy Ruchka
07.04.2021 22:24 542
Дивовижний автогол. У Колумбії голкіпер забив у свої ворота
Дивовижний автогол. У Колумбії голкіпер забив у свої ворота Valeriy Ruchka
07.04.2021 15:15 1463
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі Valeriy Ruchka
07.04.2021 12:08 8595
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса Valeriy Ruchka
07.04.2021 11:53 2990
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
07.04.2021 11:17 2574
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:24 Футбол Мбаппе остаточно відмовив ПСЖ 84
10:10 Футбол Гранада - Манчестер Юнайтед 0:2. Огляд матчу 230
09:55 Футбол Ворскла - Львів: Де дивитися матч УПЛ 297
09:41 Блог Голий уболівальник вибіг на поле під час матчу Ліги Європи 213
09:40 Футбол Аякс - Рома 1:2. Огляд матчу 382
09:25 Хокей Нашвілл знищив Детройт, Кароліна переграла Флориду. Результати матчів НХЛ 284
09:09 Футзал Україна - Данія 8:2. Огляд матчу 874
08:55 Баскетбол Даллас здолав Мілвокі, Торонто програв Чикаго. Результати матчів НБА 324
08:40 Футбол Динамо Загреб - Вільярреал 0:1. Огляд матчу 604
08:24 Баскетбол Оклахома-Сіті з Михайлюком програла Клівленду 319
08:08 Формула 1 Зарплата Гамільтона скоротилася на 10 мільйонів доларів 658
8 Квітня 2021
23:56 Футбол Рома обіграла Аякс, Славія вирвала нічию в Арсенала у чвертьфіналі Ліги Європи 1793
23:44 Футбол Бейл: Я бачив НЛО 2075
23:33 Футбол Тайсон став гравцем Інтернасьйонала 1396
23:26 Хокей. УХЛ Донбас - Дніпро 7:2. Огляд матчу 2146
23:13 Футбол Кавані може перейти у Бока Хуніорс 1757
22:57 Футбол Михайліченко виділив своє завдання в Андерлехті 2084
22:46 Футбол Піке ризикує пропустити матч проти Реала 2025
22:32 Хокей. УХЛ В УХЛ назвали розклад фінальної серії 2117
22:17 Футбол Барселона не контактувала з Мессі щодо нового контракту 2112
21:58 Важка атлетика Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві 5411 3
21:38 Бокс Визначилась можлива дата бою Джошуа - Ф'юрі 2402
21:30 Кіберспорт Azov Wolves vs Lviv Boars: онлайн трансляція. LIVE 5777
21:19 Гандбол Мєшков Брест вибив Мотор з Ліги чемпіонів 2294
21:11 Блог У Усика забрали автомобіль в центрі Києва 1409

Зарплата Гамільтона скоротилася на 10 мільйонів доларів

Сьогодні 08:08 658 0
Видання оприлюднило дані про зарплати пілотів Формули-1 в 2021 році
Зарплата Гамільтона скоротилася на 10 мільйонів доларів
#Гамільтон, #Алонсо

Джерело - Чемпіон.

У 2021 році найбільшу зарплату серед пілотів Формули-1 отримав Льюїс Гамільтон.

Про це повідомляє RaceFans.

Його річна зарплата становить $ 30 млн, що на $ 10 млн менше, ніж за попередньою угодою.

Скоротилася зарплата і чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля. Він тепер отримує $ 15 млн, що на $ 15 млн менше, ніж в минулому сезоні в Феррарі.

$ 20 млн отримає Фернандо Алонсо, який повернувся в Формулу-1 в складі Альпін. Він займає третє місце в рейтингу найбільш високооплачуваних гонщиків. Випереджає його пілот Ред Булл Макс Ферстаппен з зарплатою в $ 25 млн.

Зарплати пілотів Формули-1 у 2021 році:

1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) - $ 30 млн

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - $ 25 млн

3. Фернандо Алонсо (Альпін) - $ 20 млн

4. Себастьян Феттель (Астон Мартін) - $ 15 млн

5. Даніель Ріккардо (Макларен) - $ 15 млн

6. Шарль Леклер (Феррарі) - $ 12 млн

7. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) - $ 10 млн

8. Валттері Боттас (Мерседес) - $ 10 млн

9. Ленс Стролла (Астон Мартін) - $ 10 млн

10. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) - $ 10 млн

Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Бахрейну.

Коментарі ()