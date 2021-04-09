Зарплата Гамільтона скоротилася на 10 мільйонів доларів

Видання оприлюднило дані про зарплати пілотів Формули-1 в 2021 році

Джерело - Чемпіон.

У 2021 році найбільшу зарплату серед пілотів Формули-1 отримав Льюїс Гамільтон.

Про це повідомляє RaceFans.

Його річна зарплата становить $ 30 млн, що на $ 10 млн менше, ніж за попередньою угодою.

Скоротилася зарплата і чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля. Він тепер отримує $ 15 млн, що на $ 15 млн менше, ніж в минулому сезоні в Феррарі.

$ 20 млн отримає Фернандо Алонсо, який повернувся в Формулу-1 в складі Альпін. Він займає третє місце в рейтингу найбільш високооплачуваних гонщиків. Випереджає його пілот Ред Булл Макс Ферстаппен з зарплатою в $ 25 млн.

Зарплати пілотів Формули-1 у 2021 році:

1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) - $ 30 млн

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - $ 25 млн

3. Фернандо Алонсо (Альпін) - $ 20 млн

4. Себастьян Феттель (Астон Мартін) - $ 15 млн

5. Даніель Ріккардо (Макларен) - $ 15 млн

6. Шарль Леклер (Феррарі) - $ 12 млн

7. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) - $ 10 млн

8. Валттері Боттас (Мерседес) - $ 10 млн

9. Ленс Стролла (Астон Мартін) - $ 10 млн

10. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) - $ 10 млн

Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Бахрейну.