Названа причина ДТП за участю Тайгера Вудса

Гольфіст переоцінив можливості свого автомобіля

Джерело - Sports Illustrated.

Причиною аварії гольфіста Тайгера Вудса було перевищення допустимої швидкості у двічі.

Про це заявила шериф округу Лос-Анджелес Алекс Вільянуєва.

"Основним причинним фактором цієї дорожньо-транспортної пригоди був рух на швидкості, небезпечній для дорожніх умов, і неможливість подолати поворот проїжджої частини. Розрахункова швидкість в першій зоні удару становила 84-87 миль на годину (близько 140 км/год), а остаточна розрахункова швидкість, коли транспортний засіб врізався в дерево, становить 75 миль на годину (120 км/год)", - сказала Вільянуєва.

Відзначимо, що на тій ділянці дороги дозволено їхати зі швидкістю 45 миль на годину (трохи понад 70 км/год).

Поліцейські також заявили, що під час аварії Вудс не гальмував, імовірно він помилково натиснув на педаль газу.

Варто відзначити, що машина гольфіста злетіла з траси і перекинулася. Рятувальники витягли 45-річного спортсмена з автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць. Вудс отримав численні травми і переломи ніг, після чого переніс операцію на гомілці і гомілкостопі.