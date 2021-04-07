 Збірна України поїде на чемпіонат Європи без одного з лідерів | Дзюдо | Champion.com.ua
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Збірна України поїде на чемпіонат Європи без одного з лідерів

Сьогодні 20:39 791 0
Хаммо не виступить на першості континенту
Збірна України поїде на чемпіонат Європи без одного з лідерів
#Хаммо

Джерело - sport.ua.

Збірна України з дзюдо визначилася зі складом на чемпіонат Європи, який відбудеться в Лісабоні з 16 по 18 квітня.

Про це повідомляє пресслужба федерації дзюдо України.

У складі нашої команди 13 дзюдоїстів, серед яких і наші лідери - Дарина Білодід і Георгій Зантарая.

Через травми чемпіонат Європи пропустять Артем Хомула (до 72 кг) і Яків Хаммо (понад 100 кг).

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2021

Жінки: Дарина Білодід (до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Антипіна (до 63 кг), Єлизавета Литвиненко (до 70 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг), Руслана Булавіна (понад 78 кг).

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгій Зантарая (до 66 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Данило Гуцол (до 100 кг), Олександр Гордієнко (понад 100 кг).

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