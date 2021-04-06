Північна Корея відмовилася від участі в Олімпіаді

Рішення продиктоване бажанням захистити спортсменів від пандемії коронавірусу

Північна Корея не братиме участі в майбутніх літніх Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення було прийнято під час зборів комітету, які відбулися 25 березня в Пхеньяні.

Відмова КНДР від участі в Олімпіаді пов'язана з бажанням захистити своїх спортсменів від глобальної пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що Ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли на рік.

Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо відбудеться без іноземних уболівальників.