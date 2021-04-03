Збірна України візьме участь на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Москві

Українці візьмуть участь у турнірі, який відбудеться у країні-агресорі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з важкої атлетики заявлена на чемпіонат Європи, який відбудеться у Москві 03-11 квітня.

Про це розповів Павло Булгак у Facebook.

Змагання мали відбутися ще у 2020-му році, але через пандемію коронавірусу їх перенесли.

"На сайті Федерації важкої атлетики України про це ані чичирк, як і на сайті Міністерства молоді та спорту. Але патріотичні спортсмени і тренери не збираються робити вигляд, що нічого не відбувається. Саме вони проінформували мене про ці змагання та поділилися посиланням на заявку нашої збірної на сайті Європейської федерації важкої атлетики", - розповів Булгак.

Українці заявлені майже в усіх вагових категоріях серед чоловіків та жінок.