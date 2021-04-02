Визначилися фіналісти Кубку України з футзалу

У фіналі зіграють ХІТ і Продексім

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 квітня, у Сумах відбулися півфінальні матчі Кубка України з футзалу нинішнього сезону.

У першому протистоянні Продексім здолав Моноліт, а в другому матчі ХІТ обіграв АФФК Суми.

Таким чином, за трофей посперечаються Продексім і ХІТ. Фінальний матч відбудеться в суботу 3 квітня і розпочнеться о 14:00.

Кубок України з футзалу

Півфінал, 2 квітня

Продексім (Херсон) - Моноліт-Viva Cup 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Сорокін, 2:0 - 12 Корсун.

Суми - ХІТ 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Борсук, 0:2 - 30 Жук, 1:2 - 33 Зеленський, 1:3 - 37 Жук, 1:4 - 39 Боргун