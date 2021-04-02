Японія скасувала останній ліцензійний турнір на Олімпіаду в стрибках у воду

Змагання у Токіо мали були стати такими тестовими

Кубок світу зі стрибків у воду, який має був відбутися 18-23 квітня в Токіо, був скасований.

Про це повідомляє ВВС.

У листі повідомляється, що причиною скасування турніру є ряд невиконаних гарантій з боку організаторів змагань в Токіо, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Відзначається, що в Японії не змогли гарантувати повну безпеку спортсменам під час перебування на турнірі в умовах COVID-19, а також зажадали всім командам пройти триденний карантин, що змінило б плани команд.

Через це ряд країн вже відмовився приїжджати в Токіо, після чого Міжнародна федерація плавання прийняла рішення скасувати етап Кубка світу.

Міжнародна федерація все ще сподівається провести ліцензійний турнір, але в іншому місці.

Нагадаємо, Україна завоювала дві ліцензії на зимову Олімпіаду.