Збірна України назвала склад на матчі відбору Євро-2022

Збірна України зіграє з Данією та Албанією

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко визначився зі складом на заключні три поєдинки в рамках групового етапу відбору Євро-2022.

Про це повдіомляє пресслужба УАФ.

До матчів буде готуватися 25 гравців:

Воротарі — Кирило Ципун (Продексім​), Олександр Сухов (ХІТ), Назарій-Зеновій Войтович (Енергія​), Володимир Кардаш (Ураган);

Польові гравці — Сергій Малишко, Михайло Грицина, Тарас Королишин, Микола Грицина (усі — Сталіца, Білорусь), Олег Єрьомін (Вітен), Володимир Разуванов (Динамо), Михайло Зварич, Ігор Корсун, Петро Шотурма, Дмитро Сорокін (усі — Продексім"), Олександр Педяш, Сергій Журба, Євген Сірий, Олександр Школьний (усі — ХІТ), Микола Микитюк, Ярослав Лебідь, Даниіл Абакшин, Віталій Радевич, Артем Фаренюк (усі — Ураган"), Тарас Кузь, Мар'ян Пелех (обидва — Енергія).

У квітні синьо-жовті зустрінуться з Данією (двічі, 7-го й 8-го числа), а також з Албанією (11-го). Усі поєдинки відбудуться у Запоріжжі в Палаці спорту Юність.

Раніше, збірна України програла Хорватії у кваліфікації чемпіонату Європи.