Верняєв не увійшов до заявки збірної України на чемпіонат Європи

Джерело - isport.ua.
Стала відома попередня заявка збірної України на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастки.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У списку відсутній олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики українець Олег Верняєв, який тимчасово відсторонений від змагань у зв'язку з розслідуванням Міжнародної федерації гімнастики.
Всього в заявки двох команд увійшли 10 осіб:
Жінки: Діана Варінська, Анастасія Бачинська, Анастасія Мотак, Єлизавета Губарєва.
Чоловіки: Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Роман Ващенко, Владислав Грико, Назар Чепурний.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 21-го по 25 квітня, в його рамках пройдуть тільки індивідуальні змагання.
Нагадаємо, Олег Верняєв жорстко впав на тренуванні.