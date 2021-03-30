Верняєв не увійшов до заявки збірної України на чемпіонат Європи

Збірна України визначилася з попереднім складом

Стала відома попередня заявка збірної України на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастки.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У списку відсутній олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики українець Олег Верняєв, який тимчасово відсторонений від змагань у зв'язку з розслідуванням Міжнародної федерації гімнастики.

Всього в заявки двох команд увійшли 10 осіб:

Жінки: Діана Варінська, Анастасія Бачинська, Анастасія Мотак, Єлизавета Губарєва.

Чоловіки: Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Роман Ващенко, Владислав Грико, Назар Чепурний.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 21-го по 25 квітня, в його рамках пройдуть тільки індивідуальні змагання.

Нагадаємо, Олег Верняєв жорстко впав на тренуванні.