НФЛ продала права на телетрансляцію матчів до 2033 року

Загальна сума контрактів склала понад 110 мільярдів доларів

Національна футбольна ліга (НФЛ) підписала нову угоду з продажу прав на трансляцію матчів.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ігри будуть транслюватися на найбільших американських каналах ESPN / ABC, Fox, CBS, NBC, Amazon, а також на NFL Network. Угода розрахована на 11 років - з 2023 по 2033 рік.

ESPN / ABC покажуть Супербоул в 2026 і 2030 роках. CBS, Fox і NBC транслюватимуть по три вирішальні матчі ліги.

Загальна сума контрактів склала понад 110 мільярдів доларів.

Національна футбольна ліга (НФЛ) (англ. National Football League (NFL)) - професіональна ліга Північної Америки, яка об'єднує команди США з американського футболу.