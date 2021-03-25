Збірна Україна дізналася суперників у відборі на Євро-2022

Стали відомі суперники збірної України

Відбулось жеребкування відбіркового турніру жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу України.

Збірна України потрапила до 4-ї групи разом з командами Франції, Хорватії та Чехії.

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На Євро вийдуть по дві найкращі збірні кожного з шести відбіркових квартетів. Кваліфікація стартує на початку жовтня 2021 року і завершиться у квітні 2022-го.

Результати жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2022:

Група 1: Росія, Польща, Швейцарія, Литва;

Група 2: Данія, Румунія, Австрія, переможець груп 3 першого раунду кваліфікації;

Група 3: Нідерланди, Німеччина, Білорусь, переможець групи 2 першого раунду кваліфікації;

Група 4: Франція, Хорватія, Чехія, Україна;

Група 5: Іспанія, Угорщина, Словаччина, переможець груп 1 першого раунду кваліфікації;

Група 6: Швеція, Сербія, Ісландія, Туреччина.

Раніше, збірна України дізналася суперника у плей-оф відбору на чемпіонат світу.