У Росії вбили чемпіона ММА, його рідний брат тут же позбавив життя вбивцю

У місті Моздок загинув Алан Хадзієв

Колишній виконуючий обов'язки голови адміністрації Моздокського району Олег Хабаля повідомив про смерть дворазового чемпіона ММА промоушена FCF-MMA Алана Хадзієва.

Про це повідомляє пресслужба РДА.

Як стало відомо, в одному із закладів міста Моздок трапилася бійка, в результаті якої Хадзієв отримав смертельне ножове поранення.

Побачивши, що сталося з хлопцем, його рідний брат помстився вбивці і також наніс тому смертельний удар ножем. Повідомляється, що крім двох загиблих в результаті інциденту одна людина потрапила в реанімацію.

Раніше, Хабіба виключили з усіх рейтингів UFC.