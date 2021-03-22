Шумахер: Феррарі навряд чи досягне успіху у Формулі-1

Скудерія Феррарі не зможе досягти успіху в Формулі-1, якщо в команді будуть працювати лише італійці.

Про це заявив колишній пілот Ф-1 Ральф Шумахер.

Актуально: Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі

"Але мені здається, що Феррарі навряд чи досягне успіху в Ф-1, якщо там будуть працювати тільки італійці. Мерседес і Ред Булл сильні багато в чому тому, що там працюють люди багатьох національностей і всі вони є фахівцями у своїй справі", - розповів Ральф Шумахер.