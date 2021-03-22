Шумахер: Феррарі навряд чи досягне успіху у Формулі-1

Джерело - F1-insider.
Скудерія Феррарі не зможе досягти успіху в Формулі-1, якщо в команді будуть працювати лише італійці.
Про це заявив колишній пілот Ф-1 Ральф Шумахер.
"Допущені Феррарі в минулому помилки очевидні. У мене склалося враження, що попередній президент Феррарі Серджіо Маркіонне хотів знову зробити команду більш італійською", - заявив колишній пілот.
Актуально: Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі
"Але мені здається, що Феррарі навряд чи досягне успіху в Ф-1, якщо там будуть працювати тільки італійці. Мерседес і Ред Булл сильні багато в чому тому, що там працюють люди багатьох національностей і всі вони є фахівцями у своїй справі", - розповів Ральф Шумахер.
Нагадаємо, Росберг виділив чотирьох потенційних чемпіонів перед стартом сезону.