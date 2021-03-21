Хабіб: У UFC залишалися лише гроші та грошові бої

Колишньому чемпіону світу UFC Хабібу Нурмагомедову немає місця в UFC.

Про це він розповів порталу ESPN.

"Дуже важко піти, коли у тебе багато сил, коли ти найкращий у світі, коли ти знаменитий, і у тебе багато грошей. Я показав у цьому спорті, хто я є. Я став найкращим, я став чемпіоном світу, я найкращий боєць світу незалежно від вагової категорії. Я захистив свій титул три рази, я переміг у найбільшому поєдинку в історії UFC. Що ще?", - запитав росіянин.