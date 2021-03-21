Хабіб: У UFC залишалися лише гроші та грошові бої

Джерело - ESPN.
Колишньому чемпіону світу UFC Хабібу Нурмагомедову немає місця в UFC.
Про це він розповів порталу ESPN.
"Дуже важко піти, коли у тебе багато сил, коли ти найкращий у світі, коли ти знаменитий, і у тебе багато грошей. Я показав у цьому спорті, хто я є. Я став найкращим, я став чемпіоном світу, я найкращий боєць світу незалежно від вагової категорії. Я захистив свій титул три рази, я переміг у найбільшому поєдинку в історії UFC. Що ще?", - запитав росіянин.
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"Тільки гроші. Тільки грошові бої, але мені не потрібні грошові бої. Мені більше нема чого доводити людям, показувати людям, хто я є. Я домігся всього в цьому спорті, відчуваю, що більше мені тут нема чого робити", - сказав Хабіб.
Нагадаємо, Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом.