Брансон переміг Голанда одноголосним рішенням суддів. Результати UFC on ESPN 21

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC on ESPN 21.
Актуально: Бій Волкановский - Ортега на UFC 260 скасований
У головному поєдинку вечору Дерек Брансон одноголосним рішенням суддів переміг Кевіна Голланда.
Результати UFC on ESPN 21:
Дерек Брансон переміг Кевіна Голланда одноголосним рішенням (49-45, 49-46, 49-46);
Макс Гріффін переміг Сона Кенана нокаутом в першому раунді (2:20);
Монсеррат Руїс перемогла Шейенн Байс одноголосним рішенням (29-28, 29-28, 29-27);
Адріан Яйнес переміг Густаво Лопеса нокаутом в третьому раунді (0:27);
Тай Туйваса переміг Гаррі Хансакера технічним нокаутом в першому раунді (0:49).
Раніше Долідзе зазнав першої поразки в UFC