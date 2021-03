Грузинський середньоваговик Роман Долідзе (8-1) поступився Тревіно Джайлсу (14-2) на турнірі UFC on ESPN 21.

Бій тривав усі 3 раунди. Джайлс здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

2️⃣9️⃣-2️⃣8️⃣

