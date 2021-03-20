Олімпіада-2020 у Токіо відбудеться без іноземних уболівальників

Оргкомітет Олімпійських ігор прийняв остаточне рішення щодо присутності іноземних уболівальників на Іграх

Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо прийняв рішення провести турнір без іноземних глядачів.

Про це повідомляє Kyodo.

Раніше повідомлялося, що організатори розглядають такий варіант, як міру безпеки від поширення коронавірусу. Однак, 20 березня, було прийнято офіційне рішення.

"Те, що головним пріоритетом ми ставимо забезпечення безпеки, також означає, що це потрібно поважати, тому доведеться приймати важкі рішення", - сказав глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Повідомляється, що волонтери з-за кордону не будуть залучені на Олімпіаді. Передбачалося, що 10% з 80 тисяч волонтерів будуть іноземцями. Тепер виключення будуть зроблені для обмеженого числа волонтерів, наприклад, володіють рідкісними мовами.

Олімпіада-2020 має відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Нагадаємо, Росії не дозволили використовувати Катюшу замість гімну на Олімпіаді.