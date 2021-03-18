Померла видатна німецька гонщиця

Джерело - Чемпіон.
На 52-му році життя після тривалої боротьби з раком померла переможниця двох 24-годинних перегонів на легендарному німецькому автодромі Нюрбургринг в 1996 і 1997 роках Сабіна Шміц.
Про це повідомляє BBC SPORT.
Сабіна Шміц добилася великої популярності і в сфері телебачення. З 2004 року німкеня була співведучою Джеремі Кларксона у всесвітньо відомому шоу Top Gear. Також вона активно знімалася і в інших автомобільних проектах на німецькому телебаченні.
Переглянути цей допис в Instagram