Померла видатна німецька гонщиця

Шміц боролася з раком

Джерело - Чемпіон.

На 52-му році життя після тривалої боротьби з раком померла переможниця двох 24-годинних перегонів на легендарному німецькому автодромі Нюрбургринг в 1996 і 1997 роках Сабіна Шміц.

Про це повідомляє BBC SPORT.

Сабіна Шміц добилася великої популярності і в сфері телебачення. З 2004 року німкеня була співведучою Джеремі Кларксона у всесвітньо відомому шоу Top Gear. Також вона активно знімалася і в інших автомобільних проектах на німецькому телебаченні.