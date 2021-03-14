У другому таймі матчі українці ледь не втратили перемогу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з гандболу здобула перемогу в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи-2022 серед чоловіків.

Суперниками нашої команди були Фарерські острови.

Відзначимо, що Україна та Фарерські острови вже зустрічалися 10 березня. Тоді українці перемогли з рахунком 25:21.

Сьогодні ж першу половину матчу українці впевнено відіграли. А от після перерви суперник зміг переломити хід гри і ледь не відібрав очки.

Після чотирьох матчів Україна набрала 5 очок. 28 квітня і 2 травня українці зіграють з чехами.

У фінальний турнір Євро-2022 вийдуть команди, що займуть у відбіркових групах перші і другі місця і чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця.

Відбір на чемпіонат Європи-2022

Третій етап.

3 тур, 14 березня

Фарерські острови - Україна 25:26 (11:16)