Джерело - Чемпіон.
Збірна України з гандболу здобула перемогу в рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи-2022 серед чоловіків.
Суперниками нашої команди були Фарерські острови.
Відзначимо, що Україна та Фарерські острови вже зустрічалися 10 березня. Тоді українці перемогли з рахунком 25:21.
Сьогодні ж першу половину матчу українці впевнено відіграли. А от після перерви суперник зміг переломити хід гри і ледь не відібрав очки.
Після чотирьох матчів Україна набрала 5 очок. 28 квітня і 2 травня українці зіграють з чехами.
У фінальний турнір Євро-2022 вийдуть команди, що займуть у відбіркових групах перші і другі місця і чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця.
Фарерські острови - Україна 25:26 (11:16)