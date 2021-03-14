На сьогоднішній день на Олімпіаду їде Беленюк, - Сазонов

Наразі Жан Беленюк є найкращим борцем у світі у своїй ваговій категорії.

Про це розповів президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов.

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"Ліцензію на Олімпіаду завоював Жан Беленюк. На сьогоднішній день він найкращий в світі. Його нагороджували в Парижі, і ліцензію виборов він. Зараз він №1 як у нашій збірній, так і в своїй ваговій категорії. На сьогоднішній день на Олімпіаду їде Беленюк. Є критерії відбору, за ним Беленюк завоював ліцензію, став найкращим в світі", - сказав Сазонов.