 На сьогоднішній день на Олімпіаду їде Беленюк, - Сазонов | Боротьба | Champion.com.ua
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На сьогоднішній день на Олімпіаду їде Беленюк, - Сазонов

Сьогодні 12:12 214 0
Нагадаємо, Беленюк відреагував на претензії Новікова
На сьогоднішній день на Олімпіаду їде Беленюк, - Сазонов
#Беленюк, #Новіков

Джерело - Трибуна.

Наразі Жан Беленюк є найкращим борцем у світі у своїй ваговій категорії.

Про це розповів президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов.

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"Ліцензію на Олімпіаду завоював Жан Беленюк. На сьогоднішній день він найкращий в світі. Його нагороджували в Парижі, і ліцензію виборов він. Зараз він №1 як у нашій збірній, так і в своїй ваговій категорії. На сьогоднішній день на Олімпіаду їде Беленюк. Є критерії відбору, за ним Беленюк завоював ліцензію, став найкращим в світі", - сказав Сазонов.

Нагадаємо, Новіков - чемпіон Європи з греко-римської боротьби.

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