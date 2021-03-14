Бій Едвардс - Мухаммад визнали таким, що не відбувся

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі відбувся UFC Fight Night 187.
У головній події вечору Леон Едвардс бився з Белалом Мухаммадом.
Бій був визнаний таким, що не відбувся через стусана в око з боку Едвардса.
🤦🏻♂️ pic.twitter.com/JuawZSd7HX— danawhite (@danawhite) March 14, 2021
Основний кард:
Бій Леон Едвардс (18-3) - Белал Мухаммад (18-3) визнано таким, що не відбувся через стусан в око з боку Едвардса.
Міша Ціркунов (15-6) програв нокаутом Райану Спанну (19-6) в першому раунді.
Ден Іге (15-3) нокаутував Гевіна Такера (13-2) в першому раунді.
Дейві Грант (13-4) нокаутував Джонатана Мартінеза (12-4) у другому раунді.
Матеус Ніколау (16-3-1) переміг Манеля Капе (13-6) роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, результати поєдинків на турнірі UFC 259.