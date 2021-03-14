Бій Едвардс - Мухаммад визнали таким, що не відбувся

У Лас-Вегасі відбувся UFC Fight Night 187.

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся UFC Fight Night 187.

У головній події вечору Леон Едвардс бився з Белалом Мухаммадом.

Бій був визнаний таким, що не відбувся через стусана в око з боку Едвардса.

Основний кард:

Бій Леон Едвардс (18-3) - Белал Мухаммад (18-3) визнано таким, що не відбувся через стусан в око з боку Едвардса.

Міша Ціркунов (15-6) програв нокаутом Райану Спанну (19-6) в першому раунді.

Ден Іге (15-3) нокаутував Гевіна Такера (13-2) в першому раунді.

Дейві Грант (13-4) нокаутував Джонатана Мартінеза (12-4) у другому раунді.

Матеус Ніколау (16-3-1) переміг Манеля Капе (13-6) роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, результати поєдинків на турнірі UFC 259.