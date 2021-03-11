Бах переобраний на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету

Бах очолює МОК з 2013 року

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах продовжить очолювати головну спортивну організацію планети.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Швейцарець переобраний на новий термін. Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Вибори пройшли під час 137-ї сесії МОК. За переобрання Баха проголосували 93 людини, проти - одна.

Повноваження Баха наберуть чинності після закінчення Олімпійських ігор в Токіо, які відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Раніше, МОК не визнав обрання сина Лукашенка на посаду голови НОК Білорусі.