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Олімпійський чемпіон проведе унікальну виставку в Києві

Сьогодні 11:09 4972 0
Олімпійський чемпіон проведе унікальну виставку в Києві

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон та шестиразовий чемпіон світу з фехтування Георгій Погосов понад 20 років працював в Стенфордському університеті  

З 12-го по 15 березня в столиці України пройде виставка "Легенди клинка", де свою видатну колекцію представить легенда українського спорту Георгій Погосов. Олімпійський чемпіон Барселони-1992 з фехтування вже проводив виставку в США в 2015 році і вона отримала високі оцінки президент МОК Томаса Баха, принца Монако Альбера II та керівництва Міжнародної федерації фехтування. А вже в березні унікальну колекцію можна буде побачити в мультіспейсі Klitschko Expo, який знаходиться на території НСК "Олімпійський" в Києві.

Я презентував свою колекцію в Стенфордському університеті в 2015 році, - розповідає Георгій Погосов. – За 6 років вона оновилася, додалося ще декілька справжніх раритетів. Це захоплюючий історичний екскурс в світ фехтування і його історію. Це фотографії, переважно з автографами, квитки на олімпійські турніри з фехтування, чемпіонати світу, програми представницьких турнірів, поштові конверти, картки, марки, плакати і багато іншого. Є експонати з 1800 по 1910 роки. Це період зародження спортивного фехтування. Далі йдуть перші Олімпіади. Завдяки підтримці керівника офіційного спонсору Федерації фехтування України ТОВ “ІЛТА” Сергія Міщенка все це зможуть побачити українці на власні очі. Користуючись можливістю, запрошую всіх любителів спорту на цю унікальну виставку. Вхід - безкоштовний. 

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Колекція нараховує понад 2000 експонатів. У ній представлені практично всі легенди світового фехтування.

Моя гордість - унікальні раритетні експонати, які зараз існують в єдиному екземплярі - продовжує олімпійський чемпіон. - Наприклад, повний лист квитків і спеціальні бонди на Олімпіаді в Парижі-1900. Фотографія учасників Олімпіади в Сент-Луїсі-1904 зі званого прийому. Унікальна поштова картка Олімпіади в Амстердамі-1928, підписана чемпіонами - шаблістами команди Угорщини. Вхідний квиток на відкриття Олімпіади в Берліні-1936. 

Також в колекції представлені автографи кращих українських фехтувальників минулого і сьогодення. Експерти і колекціонери одностайно визнають, що подібних за масштабністю і змістом колекцій, присвячених фехтуванню, в світі більше не існує. І колекція українця Георгія Погосова є вагомим внеском в історію олімпійського світового фехтування.

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Час проведення виставки:

12 березня (п’ятниця): з 16:00 до 18:00

13 березня (субота): з 10:00 до 18:00

15 березня (понеділок): з 10:00 до 18:00

Особиста справа

Георгій Погосов. Народився 14 липня 1960 року. У три роки втратив батьків, які загинули в автокатастрофі, виховувався бабусею в Києві. Як зізнавався пізніше, на секцію фехтування записався з таємним наміром вкрасти у тренера шаблю для її подальшого використання в дворових баталіях. Олімпійський чемпіон Барселони-1992 (командні змагання, шабля). Срібний призер Олімпійських ігор в Сеулі-1988. Шестиразовий чемпіон світу (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990). Виступав за збірні СРСР, СНД та України. У 1995 році виїхав працювати за контрактом в США. З 1999 року до 2020 року працював в Стенфордському університеті старшим тренером студентської команди з фехтування.

Максим Розенко, Чемпіон

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