Збірна Італії достроково покинула чемпіонат світу з лижного спорту

У команди спалах коронавірусу

Італійські спортсмени пропустять заключні старти чемпіонату світу з лижних перегонів через спалах коронавірусу у таборі команди.

Про це повідомляє федерація зимних видів спорту Італії.

Місцева збірна змушена у повному складі покинути чемпіонат світу в Оберстдорфі. Спочатку спалах коронавірусу було зафіксовано серед команди стрибунів із трампліну, а згодом стало відомо, що вірус поширився і на лижників.

Водночас, в Італії було підтверджено лише один позитивний випадок захворювання коронавірусом - у лижниці Джесіки Мальсінер.

Таким чином Італія пропустить 15-кілометрову гонку вільним стилем, естафети на 5 та 10 км, а також змагання зі стрибків з трампліну та двоборства.