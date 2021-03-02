 Збірна України прибула в Осієк на матч із Хорватією | Футзал | Champion.com.ua
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Збірна України прибула в Осієк на матч із Хорватією

Сьогодні 21:40 299 0
Команда вирушила на поєдинок без члена тренерського штабу Легчанова
Збірна України прибула в Осієк на матч із Хорватією
#Хорватія

Джерело - futsal.com.ua.

У вівторок, 2 марта, чартерним рейсом з Борисполя українська делегація вирушила до хорватського міста Осієк, де вже найближчої середи національна чоловіча збірна України зіграє з Хорватією.

Про це повідомляє пресслужба асоціації футзалу України.

Склад збірної України:

Воротарі: Кирило Ципун (Продексім​), Олександр Сухов (ХІТ​), Назарій-Зеновій Войтович (Енергія​)

Універсали: Сергій Малишко, Михайло Грицина, Микола Грицина (всі - Сталіца​, Білорусь), Олег Єрьомін (Вітен, Білорусь​), Михайло Зварич, Ігор Корсун, Петро Шотурма, (всі - Продексім​), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - ХІТ​), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - Ураган​), Тарас Кузь (Енергія").

У вівторок ввечері в української команди заплановане тренування, а у середу о 20:30 за Києвом на арені Дворана Градскі відбудеться другий поєдинок збірної України у рамках групового етапу Євро-2022.

У зв’язку з отриманням позитивного тесту на коронавірус до Хорватії не вирушив тренер збірної України Валерій Легчанов.

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