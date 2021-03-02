Збірна України прибула в Осієк на матч із Хорватією

Джерело - futsal.com.ua.
У вівторок, 2 марта, чартерним рейсом з Борисполя українська делегація вирушила до хорватського міста Осієк, де вже найближчої середи національна чоловіча збірна України зіграє з Хорватією.
Про це повідомляє пресслужба асоціації футзалу України.
Склад збірної України:
Воротарі: Кирило Ципун (Продексім), Олександр Сухов (ХІТ), Назарій-Зеновій Войтович (Енергія)
Універсали: Сергій Малишко, Михайло Грицина, Микола Грицина (всі - Сталіца, Білорусь), Олег Єрьомін (Вітен, Білорусь), Михайло Зварич, Ігор Корсун, Петро Шотурма, (всі - Продексім), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - ХІТ), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - Ураган), Тарас Кузь (Енергія").
У вівторок ввечері в української команди заплановане тренування, а у середу о 20:30 за Києвом на арені Дворана Градскі відбудеться другий поєдинок збірної України у рамках групового етапу Євро-2022.
У зв’язку з отриманням позитивного тесту на коронавірус до Хорватії не вирушив тренер збірної України Валерій Легчанов.