 Україна завоювала 23 медалі на міжнародному турнірі | Боротьба | Champion.com.ua
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Україна завоювала 23 медалі на міжнародному турнірі

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Золоті медалі вдалося виграти чотирьом борцям
Україна завоювала 23 медалі на міжнародному турнірі
#Лівач

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся міжнародний турнір з боротьби, в якому взяли участь борці з 35 країн, які виступають в греко-римському і вільному стилях.

Про це повідомляє пресслужба федерації греко-римської боротьби України.

За підсумками змагань Україна здобула 23 медалі, 4 з яких - золоті. Українські вільники і дівчата виграли командний залік, а представники греко-римського стилю посіли друге місце.

У греко-римській боротьбі єдиним переможцем в української збірної став Семен Новіков, який здобув перемогу у ваговій категорії до 87 кг, Тебріз Насибов (до 63 кг), Володимир Яковлєв (до 77 кг) і Дмитро Пишков (до 77 кг) завоювали бронзу.

У вільній боротьбі українці виграли 7 медалей, але обійшлися без золота. Срібло завоювали Андрій Джелепов (до 61 кг), Данило Підліпенець (до 92 кг), Валерій Андрійцев (до 97 кг) і Олександр Хоцяновський (до 125 кг). З бронзовими медалями на турнірі Олексій Борута (до 70 кг), Касум Касумов (до 74 кг) і Магомед Закарі (до 97 кг).

Відразу 12 нагород на рахунку жінок. Золоті медалі на рахунку Оксани Лівач у ваговій категорії до 50 кг, Аліни Грушиної - до 55 кг, і Катерини Зелених - у вазі до 59 кг.

Срібло виграли Крістіна-Зоряна Демко (до 55 кг), Ірина Харів (до 57 кг) та Ілона Прокопевнюк (до 62 кг), бронзу вибороли Ірина Гусяк (до 53 кг), Олександра Хоменець (до 55 кг), Юлія Лісовська (до 59 кг), Софія Бондар (до 59 кг), Оксана Кухта (до 65 кг) і Маноло Скобельська (до 65 кг).

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