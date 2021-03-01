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Жіноча збірна України з волейболу отримала нового головного тренера

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Став відомий новий головний тренер збірної України
Жіноча збірна України з волейболу отримала нового головного тренера
#Україна

Джерело - suspilne.media.

Новим тренером жіночої збірної України з волейболу став болгарський фахівець Владімір Орлов, який працює із чоловічою командою Локомотіва з Пловдіву.

Про це повідомляє федерація волейболу України.

Деталі угоди із Орловим федерація не розголошує. За інформацією офіційного сайту клубу із Пловдіву, болгарський тренер розпочне роботу зі збірною після закінчення сезону із Локомотівом.

Саме через перемовини із українською федерацією Орлов пропустив останню гру Локомотіва проти Дунава (3:2). Проте в клубі анонсували його повернення в Болгарію у вівторок, 2 березня, після чого він допрацює із Локомотівом решту сезону.

У федерації волейболу України також зазначили, що керівництво "дотримало слова", адже раніше обіцяли призначення саме іноземного тренера. Хоча півроку тому анонсувало прихід фахівця із Бразилії.

Нагадаємо, Прометей та Хімік зіграють у фінальному матчі Кубку України.

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