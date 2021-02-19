Продексім програв іспанському гранду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Продексім ризикнув зіграти з п’ятим польовим гравцем і програв

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Продексім у матчі 1/8 фіналу футзальної Ліги чемпіонів зустрічався з іспанською командою Мувістар Інтер.

Українська команда у першому таймі пропустила гол від гранда європейського футзалу. У середині другого тайму були неймовірні гойдалки - у контратаці після передачі Роніньо Зварич зрівняв рахунок. А через кілька хвилин після помилки Роніньо Борха вивів вперед іспанців. Через хвилину завдяки рикошету українці знову зрівняли рахунок. Наприкінці матчу Продексім ризикнув зіграти з п’ятим польовим гравцем й пропустив два голи у пусті ворота.

Зазнавши поразки Продексім припинив свій шлях за трофей Ліги чемпіонів з футзалу. Мувістар Інтер вийшов у фінальний раунд - плей-оф восьми команд, що відбудеться з 28 квітня по 3 травня на Мінськ-Арені в Білорусі.

Ліга чемпіонів з футзалу

1/8 фіналу, 19 лютого

Мувістар Інтер - Продексім 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Сальдісе, 1:1 - 31 Зварич, 2:1 - 33 Борха, 2:2 - 34 Пола (авт), 3:2 - 39 Сесіліо, 4:2 - 40 Гарсія

Раніше, Продексім розгромив Шкупі у Лізі чемпіонів.