 Збірна України назвала склад на етап Гран-прі з дзюдо у Тель-Авіві | Дзюдо | Champion.com.ua
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Збірна України назвала склад на етап Гран-прі з дзюдо у Тель-Авіві

Сьогодні 14:16 181 0
Став відомий склад збірної України
Збірна України назвала склад на етап Гран-прі з дзюдо у Тель-Авіві
#Білодід

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з дзюдо визначалася зі списком спортсменів, що візьмуть участь на етапі Гран-прі, Тель-Авіві.

Про це повідомляє пресслужба федерації України з дзюдо.

В Ізраїль українська збірна відправилася у складі 3 чоловіків та 3 жінок. Серед спортсменів, які пропустять змагання - лідери національної команди у ваговій категорії до 66 кг Георгій Зантарая та Богдан Ядов, рішення щодо них було прийнято після збору в Туреччині.

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Окрім Зантараї та Ядова, змагання пропустять також Яків Хаммо (до 100 кг) та Єлизавета Каланіна (до 78 кг).

"У Лізи Каланіної було пошкодження колінного суглоба, проте зараз вона вже відновилася, працює у повному об’ємі, але в Тель-Авіві виступати не буде. Щодо Якова Хаммо, то він травмував гомілкостоп на зборі в Конча-Заспі, на килимі він поки що не працює. Подивимось, як буде проходити його відновлення, але в Ізраїль він також не їде", - розповів головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

Склад збірної України на гран-прі у Тель-Авіві:

Жінки: Дар’я Білодід (до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг).

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг).

Дар'я Білодід  отримала перший номер посіву. Артем Лесюк отримав 6-й номер посіву. Решта українських дзюдоїстів несіяні на змаганнях в Ізраїлі.

Етап гран-прі у Тель-Авіві відбудеться з 18 по 20 лютого.

Нагадаємо, Білодід здобула бронзу на турнірі у Досі.

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