У дворазової чемпіонки Європи з художньої гімнастики Валерії Юзьвяк діагностували рак.

Про це повідомила спортсменка в Instagram.

"Всім привіт! Якщо чесно, то пишу, і руки тремтять... Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед Вас є безліч добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у Вас фінансової допомоги, так як сума дійсно дуже велика.

Заздалегідь велике дякую. Я Вас всіх дуже люблю. Будьте здорові", - написала в коментарі до посту спортсменка.