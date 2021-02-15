 У відомої української спортсменки діагностовано рак. ВІДЕО | Гімнастика | Champion.com.ua
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У відомої української спортсменки діагностовано рак

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У відомої української спортсменки діагностовано рак

Джерело - Чемпіон.

У дворазової чемпіонки Європи з художньої гімнастики Валерії Юзьвяк діагностували рак.

Про це повідомила спортсменка в Instagram.

"Всім привіт! Якщо чесно, то пишу, і руки тремтять... Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед Вас є безліч добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у Вас фінансової допомоги, так як сума дійсно дуже велика.

Заздалегідь велике дякую. Я Вас всіх дуже люблю. Будьте здорові", - написала в коментарі до посту спортсменка.

 
 
 
 
 
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Публикация от Valeriia Yuzviak (@valeriia_yuzviak)

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