Усман нокаутував Бернса та інші результати боїв на UFC 258

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 13 на 14 лютого в Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 258.

У головній події турніру чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман нокаутував бразильця Гілберта Бернса.

Результати поєдинків на UFC 258:

Камару Усман (18-1) нокаутував Гілберта Бернса (19-4) в третьому раунді.

Алекса Грассо (13-3) перемогла Мейсі Барбер (8-2) одноголосним рішенням суддів. Рахунок: 29-28, 29-28, 29-28.

Келвін Гастелум (16-6) переміг Єна Хейніш (14-4) одноголосним рішенням суддів. Рахунок: 30-27, 29-28, 29-28.

Ріккі Саймон (18-3) переміг Браяна Келлехера (22-12) одноголосним рішенням суддів. Рахунок: 30-27, 30-27, 30-27.

Джуліан Маркез (8-2) переміг Маки Пітоло (13-8) сабмішеном в третьому раунді.

Нагадаємо, президент UFC відмовився відбирати у Нурмагомедова чемпіонський пояс.