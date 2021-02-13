Джерело - Чемпіон.
Якщо Конор Мак-Грегор завоює титул чемпіона UFC, Хабіб Нурмагомедов може повернутися в октагон.
Таку думку висловив президент UFC Дейна Вайт.
"Хабіб так сильно ненавидить Конора. Ненависть, яку відчувають ці двоє, так само реальна, як і всі, що ви коли-небудь бачили", - заявив функціонер.
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"Я вірю, якщо Конор завоює титул, Хабіб повернеться, щоб побитися з ним. Я щире вірю, що вони поб'ються. Може, я і помиляюся, подивимося", - сказав Вайт.
Full @bokamotoESPN interview with Dana White. Highly recommend.https://t.co/ZxpvjYVKfv— Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) February 12, 2021
Нагадаємо, Нурмагомедов готовий звільнити титул чемпіона UFC.