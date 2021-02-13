 Хабіб сильно ненавидить Конора. Я вірю, що вони поб'ються, - Вайт | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
ЧС-2021. Жінки. Спринт 7.5 км: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:30 2727
ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Спринт 7,5 км: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:03 2251
Забарний і Трубін - у ТОП-50 найкращих гравців світу до 20 років за версією L’Equipe
Сьогодні 09:24 462
Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 03:39 5350
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Вчора 19:27 13025
Санітра: Дуже потішив Цимбал
Вчора 19:15 1590
У Харкові померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра
Вчора 18:44 2474
Цимбал - найкращий за швидкістю стрільби у спринті
Вчора 17:47 1217 1
Прима у ТОП-20 спринту на чемпіонаті світу
Вчора 16:53 1708
ЧС-2021. Чоловіки. Спринт 10 км: Як це було
Вчора 16:50 6399
Блоги
Гола дівчина зірвала конференцію англійського клубу
Гола дівчина зірвала конференцію англійського клубу Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:37 434
Російський і боснійський клуби влаштували масову бійку під час товариського матчу
Російський і боснійський клуби влаштували масову бійку під час товариського матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:08 506
Вам не потрібно проходити 10000 кроків на день. Розвінчуємо найголовніший фітнес-міф усіх часів
Вам не потрібно проходити 10000 кроків на день. Розвінчуємо найголовніший фітнес-міф усіх часів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:29 580
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона Андрій Твердохліб
Вчора 14:26 1768
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів Андрій Твердохліб
Вчора 13:57 4418
8 фільмів про спорт, що надихають
8 фільмів про спорт, що надихають Андрій Твердохліб
Вчора 12:05 735
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу Андрій Твердохліб
Вчора 12:05 481
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро Андрій Твердохліб
Вчора 11:33 11569 2
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону Андрій Твердохліб
Вчора 10:15 859
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент Андрій Твердохліб
Вчора 07:09 3217
Про зимові трансфери УПЛ та збори Динамо і Шахтаря - ТаТоТаке
Про зимові трансфери УПЛ та збори Динамо і Шахтаря - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
11.02.2021 13:48 524
Слава Україні. Лопес звернувся до українських фанатів
Слава Україні. Лопес звернувся до українських фанатів Valeriy Ruchka
11.02.2021 12:59 3370 1
Пакистанський боєць помер після нокауту у благодійному бою
Пакистанський боєць помер після нокауту у благодійному бою Valeriy Ruchka
10.02.2021 18:38 963
За три дні до матчу. Динамо показало стадіон перед стартом УПЛ
За три дні до матчу. Динамо показало стадіон перед стартом УПЛ Valeriy Ruchka
10.02.2021 18:07 6614 1
Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України
Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України Valeriy Ruchka
10.02.2021 16:23 1049
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:40 Теніс Цуренко виступить в основній сітці турніру Phillip Island Trophy 41
15:34 Пряма трансляція Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Australian Open. LIVE 147
15:30 Біатлон ЧС-2021. Жінки. Спринт 7.5 км: ОНЛАЙН 2727
15:24 Бокс Руїс може провести поєдинок з Арреолою навесні 2021 року 122
15:07 Теніс Бондаренко та Кіченок поступилися у другому колі парного розряду Australian Open 199
15:03 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Спринт 7,5 км: онлайн-трансляція. LIVE 2251
14:49 Футбол Тренер Брюгге: Більше турбує погода в Україні, ніж ковід 325
14:38 ММА Вайт: Хабіб так сильно ненавидить Конора. Я вірю, що вони поб'ються 263
14:37 Блог Гола дівчина зірвала конференцію англійського клубу 455
14:24 Бокс Джошуа хоче спробувати свої сили в реслінгу 351
14:22 Пряма трансляція Динамо - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 1905
14:08 Блог Російський і боснійський клуби влаштували масову бійку під час товариського матчу 513
14:06 Теніс Цуренко зазнала поразки у кваліфікації турніру в Австралії 331
13:52 Теніс Кіченок перемогла у другому колі парного розряду Australian Open 368
13:51 Пряма трансляція Минай - Львів: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 2079
13:48 Пряма трансляція Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 1137
13:37 Футбол Зоря - Десна: стартові склади команд 483
13:25 Футбол УПЛ перенесла поєдинок Колос - Шахтар на 14 лютого 694
13:12 Футбол Мілевський дебютує за Минай у матчі з Львовом 560
12:52 Теніс Світоліна: Я дуже добре адаптувалася до умов - це хороший знак 627
12:38 Футбол Поєдинок Колос - Шахтар перенесли на неділю, - журналіст 855
12:25 Бокс Реванш Повєткін - Вайт може відбутися в Гібралтарі 647
12:11 Футбол Барселона заплатить 5 млн євро бонусів за Дембеле, якщо він зіграє з Алавесом 258
11:53 Бокс Гірн: Якщо Вайт програє Повєткіну, то може забути про поєдинок з Вайлдером 1221
11:40 Футбол Лейпциг оголосив про підписання Анхеліньйо 607

Вайт: Хабіб так сильно ненавидить Конора. Я вірю, що вони поб'ються

Сьогодні 14:38 263 0
Ірландець має завоювати титул чемпіона UFC
Вайт: Хабіб так сильно ненавидить Конора. Я вірю, що вони поб'ються
#Мак-Грегор, #Вайт, #Нурмагомедов

Джерело - Чемпіон.

Якщо Конор Мак-Грегор завоює титул чемпіона UFC, Хабіб Нурмагомедов може повернутися в октагон.

Таку думку висловив президент UFC Дейна Вайт.

"Хабіб так сильно ненавидить Конора. Ненависть, яку відчувають ці двоє, так само реальна, як і всі, що ви коли-небудь бачили", - заявив функціонер.

  АктуальноПрезидент UFC відмовився відбирати у Нурмагомедова чемпіонський пояс

"Я вірю, якщо Конор завоює титул, Хабіб повернеться, щоб побитися з ним. Я щире вірю, що вони поб'ються. Може, я і помиляюся, подивимося", - сказав Вайт.

Нагадаємо, Нурмагомедов готовий звільнити титул чемпіона UFC.

Коментарі ()