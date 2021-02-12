Гераскевич показав найкращий результат у кар'єрі на чемпіонатах світу

Гераскевич встановив особистий рекорд на чемпіонатах світу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич фінішував тринадцятим на чемпіонаті світу-2021 в німецькому Альтенбергу. Це його найкращий результат у кар'єрі.

Про це повідомляє suspilne.media.

Чемпіонат світу зі скелетону складається з чотирьох заїздів. За результати перших двох Владислав перебував на 17-му місці: він припустився грубої помилки в другому спуску, яка й відкинула його нижче.

У другий змагальний день Гераскевич показав 15-й та 11-й чистий час спусків, завдяки чому піднявся на фінішне 13-е місце.

Українець завершив перші три заїзди на 15-й сходинці, завдяки чому відібрався у вирішальну спробу. Там він зміг піднятися вгору ще на два місця. Загальне відставання від переможця склало 4:26 секунди.

Владислав Гераскевич зміг випередити на цьому чемпіонаті світу Мартінса Дукурса та Сунбін Юна - одні з найсильніших скелетоністів провели дуже слабкий турнір та фінішували 16-м та 17-м.

Для 22-річного українця - це найкращий результат у кар'єрі на світових першостях. У 2020 році в Альтенбергу він фінішував на 14-му місці.

Раніше, Гераскевич не потрапив до ТОП-10 на чемпіонаті Європи