Росіяни знову в центрі скандалу в лижних гонках

Джерело - Чемпіон.

Російська лижниця Анастасія Фалєєва була дискваліфікована в спринті класикою на юніорському чемпіонаті світу з лижних гонок у фінському Вуокатті.

Про це повідомляє Elisa Viihde Sport.

Вона прийшла до фінішу першою, але перед цим збила чешку Терезу Беранову.

У підсумку, Фалєєву релегували на останнє, шосте місце фіналу. Золото дісталося німкені Лізі Лохманн, а срібло - інший росіянці, Христині Мацокіній.

Раніше російський лижник Олександр Большунов по хамському повівся з фіном Йоні Мякі після гонки.