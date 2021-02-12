Джерело - Чемпіон.
Російська лижниця Анастасія Фалєєва була дискваліфікована в спринті класикою на юніорському чемпіонаті світу з лижних гонок у фінському Вуокатті.
Про це повідомляє Elisa Viihde Sport.
Вона прийшла до фінішу першою, але перед цим збила чешку Терезу Беранову.
Olipahan dramaattinen loppu naisten finaalissa 👀😮— Elisa Viihde Sport (@ViihdeSport) February 11, 2021
🥇Anastasiya Faleeva 🇷🇺
🥈Lisa Lohmann 🇩🇪
🥉Hristina Matsokina 🇷🇺
Vielä miesten finaali 👇https://t.co/3yzsGzxMle#JWSC2021 #hiihto #xcteamfin #ElisaViihde pic.twitter.com/bOjtmSRqxe
У підсумку, Фалєєву релегували на останнє, шосте місце фіналу. Золото дісталося німкені Лізі Лохманн, а срібло - інший росіянці, Христині Мацокіній.
Раніше російський лижник Олександр Большунов по хамському повівся з фіном Йоні Мякі після гонки.