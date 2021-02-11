Спортсмен Василь Вірастюк вирішив піти у політику після запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів сам спортсмен.

Важливо: Вірастюк балотуватиметься до Верховної Ради України.

"У цьому немає ніякого секрету, я вам можу чітко сказати і не буду брехати. Це була пропозиція від президента України. Я, зрозуміло, зустрівся… У нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми. Побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення", – сказав Вірастюк на брифінгу у відповідь на питання Радіо Свобода.