Джерело - radiosvoboda.org.
Спортсмен Василь Вірастюк вирішив піти у політику після запрошення президента України Володимира Зеленського.
Про це розповів сам спортсмен.
Важливо: Вірастюк балотуватиметься до Верховної Ради України.
"У цьому немає ніякого секрету, я вам можу чітко сказати і не буду брехати. Це була пропозиція від президента України. Я, зрозуміло, зустрівся… У нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми. Побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення", – сказав Вірастюк на брифінгу у відповідь на питання Радіо Свобода.
За його словами, зустріч відбулася "протягом тижня".
Нагадаємо, Зеленський вручив Вірастюку державну нагороду.