Підсумки другого раунду чемпіонату України з кібербаскетболу

Джерело - Чемпіон.
Закінчився другий раунд Ukrainian E-Basketball League. Лідером ліги залишається команда EBC Dnipro.
Клуб Dneprodym залишив турнір через брак гравців. Таким чином у лізі залишається 6 команд, які прагнуть стати чемпіонами та називатися найкращою командою в Україні.
Турнірна таблиця за підсумками другого раунду:
За результатами 2-го раунду та персональної статистики ліги було обрано "Символічну п’ятірку" найкращих гравців на кожній позиції.
Нагадаємо, Budivelnyk Gaming у напруженому матчі переміг Odessa.