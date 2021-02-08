Підсумки другого раунду чемпіонату України з кібербаскетболу

Під час 2-го раунду команда Dneprodym залишила турнір через брак гравців

Джерело - Чемпіон.

Закінчився другий раунд Ukrainian E-Basketball League. Лідером ліги залишається команда EBC Dnipro.

Клуб Dneprodym залишив турнір через брак гравців. Таким чином у лізі залишається 6 команд, які прагнуть стати чемпіонами та називатися найкращою командою в Україні.

Турнірна таблиця за підсумками другого раунду:

За результатами 2-го раунду та персональної статистики ліги було обрано "Символічну п’ятірку" найкращих гравців на кожній позиції.

Нагадаємо, Budivelnyk Gaming у напруженому матчі переміг Odessa.